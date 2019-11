Pociągi stanęły, główny dworzec w Poznaniu opustoszał. "Powoli są przywracane do ruchu"

Poznański dworzec dawno nie był tak pusty. Wszystko przez awarię systemu sterowania ruchem kolejowym. Po prawie sześciu godzinach udało się usunąć usterkę. Pociągi powoli są przywracane do ruchu. - Nie jest to kwestią kilku minut. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze chwilę - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.

Sytuacja na krakowskim dworcu opanowana. "Pociągi nadrabiają stracone minuty" Nawet 160 minut... czytaj dalej » Usterka systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Poznań Główny wystąpiła po godzinie 2 w nocy. Pociągi jechały innym kursem.



- Pociągi regionalne kończą bieg na stacjach Poznań Starołęka, Poznań Wschód, Poznań Górczyn, Kiekrz, Luboń koło Poznania. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową i wzajemne honorowanie biletów komunikacji miejskiej. Wybrane pociągi PKP Intercity kierowane są zmienioną drogą przez Poznań Franowo - podawał Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.



Przez całą noc kolejarze pracowali nad usunięciem usterki. Z kolei nad koordynacją ruchu pracował specjalny zespół zarządzania złożony z przedstawicieli przewoźników i zarządcy infrastruktury.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Poznaniu apelowało o korzystanie z komunikacji miejskiej. Informacje o zmianach podawane były też na stacjach i przystankach.

Uwaga!

Z powodu awarii technicznej pociągi nie dojeżdzają do stacji Poznań Główny. Pociągi zatrzymują się stacjach ościennych (Poznań Wschód, Starołęka, Górczyn etc.). Nad niezwłocznym usunięciem problemu pracują ekipy techniczne. Prosimy o korzystanie z komunikacji miejskiej. pic.twitter.com/rfxGBrW6RR — CZK Poznań (@CzkPoznan) November 26, 2019



Mimo komunikatów podawanych na dworcu część pasażerów i tak miała problem z wybraniem i znalezieniem właściwego środka transportu.

- Wczoraj spóźniłam się do pracy, a dziś nie mam jak po nocce wrócić do domu. Miałam jechać pociągiem o godzinie 6.40, ale nawet nie ma go w rozpisce. Nie wiem, gdzie jest ten pociąg. No i stoimy - powiedziała jedna z pasażerek.

- Nie wiemy jeszcze, jak dojechać do Nowego Tomyśla. Chyba na auto trzeba się przerzucić - mówili inni pasażerowie.

"Utrudnienia mogą jeszcze potrwać"

Tuż przed godz. 9 Mirosław Siemieniec poinformował, że awarię udało się usunąć.

"Od godz. 8:45 stopniowo przywracana była praca komputerowego systemu sterowania pociągów. Od 9:00 ruch pociągów odbywa się przez stację Poznań Główny. Składy wracają na swoje stałe trasy. Odwołana zostaje komunikacja zastępcza. W najbliższych godzinach sytuacja będzie się stabilizować" - czytamy w komunikacie PKP PLK.

Służby zwracają uwagę, że rozładowanie ruchu nie jest jednak kwestią kilku minut, więc utrudnienia mogą potrwać jeszcze chwilę.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.