Potrącił rowerzystów. 17-letnia dziewczyna zmarła w szpitalu

Rowerzystka potrącona na pasach dostała mandat. Czy kierowca...

21.09| Kierowca samochodu osobowego potrącił przejeżdżającą przez przejście dla pieszych rowerzystkę. Kobiecie nic poważnego się nie stało, ale została ukarana przez policjantów. Internauci nie ukrywają oburzenia i pytają: dlaczego kierowca nie otrzymał mandatu? "Szok, że policja nie zna przepisów???? Tu jest ewidentne wyprzedzenie przed przejściem dla pieszych" - napisał na Kontakt24 radek244. Co na to policja? We wtorek stwierdziła, że kierowca nie ponosił odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

