Piłki tenisowe zamiast pasażerów. Takim samolotem powalczą o medale





»

Już po raz 11. studenci Politechniki Poznańskiej wezmą udział w zawodach SAE Aero Design w USA i Meksyku, gdzie zaprezentują autorski model bezzałogowego samolotu. Pierwsze zmagania konkursowe poznańskiej ekipy odbędą się za tydzień.

NASA doceniła ich Biceps. Teraz pokażą Triceps Dwa modele... czytaj dalej » Prestiżowe akademickie zawody lotnicze odbywają się od 1986 roku. Ich organizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Transportu SAE (Society of Automotive Engineers), a partnerami zmagań są m.in. koncerny Lockheed-Martin, Boeing oraz NASA.

Sztabki obok piłek

Uczestnicy biorą udział w trzech konkurencjach: Micro, Advanced i Regular. Ta ostatnia uznawana jest za najbardziej prestiżową.

- Podczas tegorocznych zmagań członkowie Akademickiego Klubu Lotniczego musieli zbudować bezzałogowy statek powietrzny, którego zadaniem będzie przewiezienie jak największej liczby piłeczek tenisowych, imitujących pasażerów, wraz z 200 gramowymi odważnikami, naśladującymi bagaż – tłumaczył przewodniczący AKL Politechniki Poznańskiej Krzysztof Graczyk.

NASA doceniła modele polskich studentów Członkowie... czytaj dalej » Jak dodał, zawody wygrywa drużyna, której samolot w kilku kolejkach lotu przeniesie największy ciężar. Jury bierze też pod uwagę ciężar samej maszyny. Im jest ona lżejsza, tym lepiej.

- Zakładamy, że nasz samolot o masie 6 kilogramów podniesie około 13 kilogramów obciążenia – wskazał Graczyk.

Pół roku pracy

Prace studentów nad skonstruowaniem konkursowego modelu trwały około 6 miesięcy. W tym czasie, po opracowaniu koncepcji, musieli samodzielnie wykonać prototyp maszyny, a następnie właściwy model samolotu.

"Pszczoła" i "Szerszeń" zachwycą NASA? Samolot poznańskich studentów ma podbić Amerykę Studenci... czytaj dalej » Pierwszy konkurs odbędzie za tydzień, 23 i 24 lutego w Meksyku. Poznańscy studenci będą tam jedyną europejską drużyną. Kolejne konkursowe zmagania będą miały miejsce od 9 do 11 marca na Florydzie, a później – między 6 a 8 kwietnia – w Kalifornii.

- Jesteśmy zmęczeni pracą, ale jednocześnie pozytywnie nastawieni. Naszą ambicją jest, by nie wrócić z zawodów z pustymi rękami – zaznaczył Graczyk.

Wspierani przez miasto

Poznańskich studentów wspierają także władze miasta. Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że czuje się dumny, że studenci poznańskiej uczelni po raz kolejny będą reprezentować nasze miasto na forum zagranicznym. Dodał, że dla władz miasta istotne jest, by stwarzać młodym i kreatywnym ludziom dobre warunki rozwoju.

- Jak wiemy, sukcesy międzynarodowe odnoszą nie tylko studenci Politechniki Poznańskiej, ale też pozostałych naszych uczelni. To dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że mamy w Poznaniu tak zdolnych studentów, a w konsekwencji absolwentów. Zwracają na to uwagę także inwestorzy – zaznaczył Wiśniewski.

Studenci Politechniki Poznańskiej biorą udział w zawodach SAE Aero Design od 2008 roku. Od tego czasu na podium znaleźli się 15 razy.