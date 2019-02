Jechał prosto na pieszych. "Twierdził, że chce im dać nauczkę"

Pozostałe informacje

Wrócił, żeby załadować ziemię, ale koparki i operatora już nigdzie nie było. Fragment pojazdu wystawał za to z wody. Policja... czytaj dalej »

Odtwórz: Koparka wpadła do stawu. Nurkowie wydobyli z kabiny ciało mężczyzny

Mógł je po prostu ominąć i pójść dalej. Ale on wybrał inną i to dość kosztowną drogę. Policja szuka mężczyzny, który uszkodził... czytaj dalej »

Odtwórz: Mężczyzna w czerni siłował się ze szlabanami. Teraz szukają go policjanci

środa, 13 lutego

Odtwórz: Skatowany pies znaleziony w szopie. Ktoś do niego strzelał i bił tępym narzędziem

Ktoś go skopał i strzelał do niego. Znaleziono go w szopie w Siedlisku (woj. lubuskie). Leżał na ziemi, nie był w stanie się... czytaj dalej »