Wyszedł z więzienia, zaczął odwiedzać szkoły. "Usłyszał zarzuty za czyny o charakterze seksualnym"

Był skazany za usiłowanie gwałtu. Pierwsze kroki po wyjściu z więzienia skierował do... szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali go na boisku. 30-latek z Piły usłyszał trzy zarzuty za przestępstwa o charakterze seksualnym.

Piłkarki twierdzą, że molestował je trener. Prokuratura stawia zarzuty Trener żeńskiej... czytaj dalej » Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Zbigniewowi W. To 30-latek z Piły, który na początku marca opuścił więzienie, gdzie od dziewięciu lat odbywał karę m.in. za usiłowanie gwałtu.

Mężczyzna od kilku dni kręcił się w pobliżu pilskich szkół podstawowych. Był między innymi w placówkach nr 1 i nr 5. Pracownicy szkół poinformowali o sytuacji policję.

- Funkcjonariusze pojawili się w naszej szkole. Mieli obejrzeć nagranie z monitoringu. Akurat kiedy przeprowadzali czynności przybiegła pani woźna, która powiedziała, że mężczyzna znów próbował wejść na teren szkoły. Policjanci wybiegli i zatrzymali go na boisku - opowiada Dorota Gulińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 5 w Pile.

Usłyszał zarzuty

30-latek złożył wyjaśnienia. Usłyszał trzy zarzuty. Wszystkie dotyczą przestępstw o charakterze seksualnym. Do tych trzech zdarzeń dochodziło od 5 do 8 marca.

- Wszedł do szkoły podstawowej numer jeden. Podał się za stomatologa. Miał tam doprowadzić małoletnią dziewczynkę do innych czynności seksualnych. Podobnie zachowywał się w stosunku do uczennicy szkoły numer pięć - mówi Magdalena Roman z Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli.

Trzecia sytuacja dotyczyła pełnoletniej kobiety, którą 30-latek spotkał w sklepie.

Prokuratura wnioskuje o areszt tymczasowy. Wniosek uzasadnia obawą matactwa oraz grożącą mu surową karą. - Podejrzanemu grozi do trzech lat więzienia, ale swoich czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. W związku z tym sąd może orzec nawet 15 lat więzienia - tłumaczy Roman.

Śledczy sprawdzają czy poszkodowanych może być więcej.

