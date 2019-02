Pijany wjechał w pieszych, grozi mu pięć lat więzienia

Foto: Lubuska Policja Video: TVN 24

Pijany wjeżdża w grupę pieszych. Cztery osoby w szpitalu

25.02. | Pijany usiadł za kierownicą i na zakręcie stracił kontrolę nad autem. Z impetem wpadł w grupę pieszych i przygniótł ich do muru. To cud, że nikt nie zginął. Cztery osoby, w tym trzech 15-latków, trafiły do szpitala. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.

