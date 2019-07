Miała brać udział w policyjnej akcji, stała się ofiarą oszustów. Straciła 15 tysięcy euro

Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego poszukują mężczyzn mogących mieć związek z kradzieżą pieniędzy metodą "na policjanta". - Publikujemy ich zdjęcia i krótkie nagranie. Osoby, które rozpoznają mężczyzn proszone są o kontakt z policją - podaje Małgorzata Łusiak z ostrowskiej policji.

4 lipca około godziny 13:30 mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego odebrała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Mężczyzna poinformował seniorkę, że aktualnie prowadzona jest akcja mająca na celu zatrzymanie "fałszerzy pieniędzy".

- Fałszywy policjant poprosił kobietę o wypłacenie oszczędności z banku, twierdząc, że pieniądze są naproszkowane, jednocześnie poinformował, że w drodze do banku zostanie ona "zaczepiona" przez innego policjanta, który przekaże jej telefon służący do kontaktowania się - wyjaśnia Małgorzata Łusiak, oficer prasowa ostrowskiej policji.

Miała kontaktować się przez urządzenie

Oszukani "na policjanta i prokuratora" tracili złotówki, dolary, franki i złoto Policjanci... czytaj dalej » W trakcie drogi do banku, nieznany mężczyzna przekazał kobiecie urządzenie przypominające telefon komórkowy. Seniorka poszła do banku i wypłaciła ponad 9 tysięcy euro. Pieniądze przekazała nieznajomemu mężczyźnie.

- Będąc już w domu otrzymała kolejny telefon. Ponownie poszła do banku i wypłaciła 6 tysięcy euro. 77-latka tłumaczyła, że po wyjściu z banku za każdym razem zgodnie z przekazanymi "wytycznymi" mówiła do urządzenia "halo, halo" i po pewnym czasie podchodził do niej mężczyzna odbierający pieniądze - opisuje Łusiak.

Kobieta przekonana, że pomaga w policyjnej akcji wypłaciła z konta i przekazała oszustom ponad 15 tys. euro. Kiedy zorientowała się, że mogła paść ofiarą przestępstwa powiadomiła o zdarzeniu ostrowskich funkcjonariuszy.

- Na podstawie posiadanych przez policjantów informacji związek ze sprawą mogą mieć mężczyźni, których wizerunki publikujemy - informuje oficer prasowa ostrowskiej policji.

Osoby, które rozpoznają tych mężczyzn proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim po numerem telefonu 62/ 73 77 270 lub 62/ 73 77271, 62/ 73 77 272 lub całodobowym numerem 62 73 77 211.