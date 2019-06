Po wizycie "hydraulika" straciła całe oszczędności

Mówił, że jest hydraulikiem i chce pobrać próbki wody do badań. 82-latka wpuściła go do mieszkania. Nie zauważyła kobiety, która po cichu też weszła do jej mieszkania i równie cicho z niego wyszła - razem z oszczędnościami starszej pani.

Pobicie na poznańskich Jeżycach. Policja szuka tej pary Policjanci z... czytaj dalej » Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego szukają dwóch osób, które mogą mieć związek z kradzieżą oszczędności 82-latki. To mężczyzna i kobieta. Do tej pory nie udało się ustalić ich tożsamości, dlatego funkcjonariusze zdecydowali się opublikować wizerunek tych osób.

- Do kradzieży doszło 18 czerwca. Jak ustalili policjanci, mężczyzna, który oszukał 82-letnią mieszkankę gminy Sośnie, wszedł do jej mieszkania, przedstawiając się jako "specjalista hydraulik". Oszust tłumaczył, że chce pobrać próbki wody do badań ze względu na jej zanieczyszczenie - informuje sierż. sztab. Małgorzata Łusiak z ostrowskiej policji.

Okazało się, że gdy 82-latka wlewała z hydraulikiem wodę do miski, do jej mieszkania weszła nieznajoma kobieta i ukradła 9 tys. zł.

- Jeśli ktoś rozpoznaje te osoby, powinien poinformować policję. Zapewniamy anonimowość - apeluje rzeczniczka.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę i kobietę, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Telefon 62 - 73 77 270 lub 62 - 73 77271, 62 - 73 77 272 lub całodobowy numer 62 - 73 77 211. Policja w Ostrowie Wielkopolskim

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.