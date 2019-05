Windą do gniazda. Ornitolodzy z wizytą u sokołów

Video: Aleksander Przybylski / tvn24

Obrączkowanie bielików

1.06| Wdrapał się na drzewo wprost do orlego gniazda. Nieprzypadkowo. Musiał ściągnąć bielika na ziemię. Po co? Żeby ornitolodzy mogli go zaobrączkować. Ekipa TVN24 śledziła każdy ich ruch. W gnieździe na czubku sosny też.

