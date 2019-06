Zasłabł przy produkcji trumien, "właścicielka zabroniła wzywać karetkę". Znaleźli go martwego w lesie

Video: TVN 24 Poznań

Poznań: Po wylewie wywiózł Oksanę i porzucił. Sprawa wróci...

11.06. | Sąd Okręgowy w Poznaniu zwrócił sprawę Jędrzeja C., który nie udzielił pomocy pracującej u niego Ukraince, do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji. Kobieta miała wylew, pracodawca zwlekał z wezwaniem pogotowia i wywiózł ją do pobliskiej miejscowości.

