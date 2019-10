Wasyl zasłabł w pracy, szefowa wywiozła go do lasu. Sąd przedłużył jej areszt





Jest obawa, że może mataczyć i wpływać na zeznania świadków - uznał sąd i przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt Grażynie F. Właścicielka zakładu stolarskiego z okolic Nowego Tomyśla jest oskarżona między innymi o nieudzielenie pomocy pracownikowi, który zasłabł w pracy. Wasyl C. zmarł.

Grażyna F., właścicielka zakładu stolarskiego z okolic Nowego Tomyśla spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące - tak postanowił we wtorek sąd rejonowy.

Kobieta jest oskarżona w sprawie śmierci swojego pracownika Wasyla C. Mężczyzna zasłabł na terenie zakładu pracy. Według ustaleń śledczych F. najpierw nie pozwoliła wezwać karetki, a potem wywiozła mężczyznę do lasu i zostawiła. 36-letni Ukrainiec zmarł.

W ocenie sądu, dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonej jest niezbędne. - Tylko stosowanie takiego środka zapobiegawczego zabezpieczy prawidłowy tok postępowania na etapie sądowym - mówił sędzia Marcin Grabowski, uzasadniając swoją decyzję.

Zdaniem sądu, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, iż oskarżona dopuściła się zarzucanego jej czynu. - Środek zapobiegawczy w postaci aresztu zostaje przedłużony, bo w ocenie sądu istnieje obawa matactwa i możliwość wpłynięcia na zeznania świadków przez Grażynę F. Zwłaszcza, że nie przyznaje się ona do winy i przedstawia inny przebieg zdarzenia niż przesłuchani świadkowie - argumentował sędzia.

Gdy zasłabł, kazała wszystkim wyjść

Stracił przytomność przy produkcji trumien, znaleźli go martwego w lesie. Akt oskarżenia 36-letni... czytaj dalej » Do tragedii doszło 12 czerwca. Wtedy w lesie koło Skoków niedaleko Wągrowca leśniczy znalazł zwłoki mężczyzny. Policjanci, którzy zajęli się sprawą, zidentyfikowali denata. Okazało się, że to 36-letni obywatel Ukrainy. Pracował w zakładzie produkującym trumny niedaleko Nowego Tomyśla, około 120 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono ciało.

- Policjanci ustalili, że w upalny dzień mężczyzna zasłabł podczas pracy i stracił przytomność. Gdy inni pracownicy zawiadomili właścicielkę, ta zabroniła wzywać karetkę pogotowia i nakazała wszystkim iść do domu. Potem okazało się, że nieprzytomny mężczyzna zniknął z zakładu. Nie pojawił się także w domu, w którym mieszkał. W dziwnych okolicznościach zniknął również jeden z Ukraińców, który z nim mieszkał i pracował - informował wtedy Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

W październiku prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Grażynie F., właścicielce firmy, w której pracował zmarły Wasyl C., oraz przeciwko Serhijowi H., pracownikowi, który pomógł swojej szefowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że Wasyl C. zasłabł w swoim miejscu pracy, w firmie stolarskiej nieopodal Nowego Tomyśla.

- W momencie, gdy Wasyl C. dostał ataku Grażyna F. kazała wszystkim opuścić zakład i pozostał tylko oskarżony Serhij H. - tłumaczył Smętkowski.

Grażyna F. zabroniła swojemu pracownikowi wezwać pogotowie ratunkowe. Oskarżony Ukrainiec próbował reanimować Wasyla C. - ustalili śledczy.

Twierdzi, że Wasyl już nie żył

Grażynie F. zarzucono, że nie udzieliła Wasylowi C. niezbędnej pomocy w chwili bezpośredniego zagrożenia jego życia, oraz że nie wezwała pomocy medycznej. Według prokuratury Grażyna F. przez swoje zachowanie nieumyślnie doprowadziła do śmierci swojego pracownika. Kobieta nie przyznała się do winy.

Oksana miała udar, pracodawca wywiózł ją na przystanek. Sąd warunkowo umorzył postępowanie Sąd w Środzie... czytaj dalej » - Nadal podtrzymuje swoją wersję, że Wasyl C. już nie żył, więc wezwanie pogotowia nie miało jej zdaniem sensu – powiedział Smętkowski.



Drugim oskarżonym jest Serhij H. - Obywatel Ukrainy jest oskarżony o to, że utrudnił postępowanie karne pomagając Grażynie F. zatrzeć ślady przestępstwa poprzez pomoc w załadunku zwłok Wasyla C. do samochodu, którym Grażyna F. wywiozła je z miejsca zdarzenia – powiedział prokurator.

Przyczyna śmierci nieustalona

Według ustaleń śledczych Grażyna F. porzuciła Wasyla C. w lesie nieopodal Skoków (woj. wielkopolskie), około 120 km od siedziby swojej firmy. Biegłym nie udało się ustalić, czy mężczyzna żył, w momencie gdy był wieziony. Według śledczych Wasyl C. zmarł między godzinami 18:30 a 22:30 w wyniku niewydolności krążeniowej, ale biegłym nie udało się ustalić jej przyczyny.

Grażyna F. została tymczasowo aresztowana, Serhij H. został objęty dozorem policyjnym i nałożono na niego zakaz opuszczania kraju. Obojgu oskarżonym grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Według prokuratora Smętkowskiego w przypadku Serhija H. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Oskarżony miał działać w stanie przymusu, obawiał się odpowiedzialności karnej.

- Po drugie groziła mu deportacja i miał nie dostać wypłaty, gdyby nie pomógł (swojej szefowej, Grażynie F. – dop. red.) – wyjaśnił Smętkowski.

