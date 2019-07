Potrącił dwie kobiety i uciekł. Policja zatrzymała kierowcę





Zielonogórska policja zatrzymała 41-latka podejrzanego o potrącenie dwóch kobiet w Nowogrodzie Bobrzańskim (woj. lubuskie) i ucieczkę z miejsca wypadku. Mężczyźnie grozi 4,5 roku więzienia.

Potrącił dwie kobiety i uciekł. Policja szuka kierowcy Zielonogórscy... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w Nowogrodzie Bobrzańskim. Około godz. 1:30 na ul. Piaskowej samochód potrącił dwie kobiety. Z ustaleń policji wynika, że kobiety po imprezie towarzyskiej postanowiły jeszcze porozmawiać i usiadły na skraju chodnika. W pewnym momencie wjechał w nie kierowca auta osobowego i odjechał nie udzielając pomocy.

Jak przekazywali policjantom świadkowie, kierujący jechał najprawdopodobniej volkswagenem.



Jedna z kobiet odniosła poważne obrażenia, m.in. doznała złamania miednicy. Druga po opatrzeniu w szpitalu jeszcze tej samej nocy została wypuszczona do domu.

Znaleźli go po trzech dniach

Kierowcę zatrzymano we wtorek, po trzech dniach od wypadku. - W trakcie prowadzonych czynności na jednej z posesji w gminie Nowogród Bobrzański, zauważyli srebrny samochód typu van. Nie był to volkswagen, ale postanowili go sprawdzić. Samochód nosił ślady uszkodzenia, które zdaniem policjantów, mogły powstać na skutek potrącenia siedzących osób - tłumaczy Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa zielonogórskiej policji.

"Policyjny nos" okazał się niezawodny. Właściciel samochodu, gdy tylko zobaczył policjantów, przyznał się do potrącenia. - Został zatrzymany, a następnie przesłuchany, natomiast samochód zabezpieczono i poddano oględzinom - wyjaśnia Stanisławska.

Zatrzymany to 41-letni mieszkaniec gminy Nowogród Bobrzański.

- Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zagrożony karą do 4,5 roku więzienia. Trwają czynności procesowe, mające wyjaśnić okoliczności wypadku, jak również powód, dla którego podejrzany uciekł po potrąceniu kobiet – powiedziała Stanisławska.

Niewykluczone, że zarzuty wobec mężczyzny zostaną poszerzone.

Policjanci wystąpili do prokuratora o skierowanie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego mężczyzny.

