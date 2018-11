Nowoczesny, ale historyczny. Poznań testuje bruk na Starym Rynku





Tak obecnie wygląda bruk na Starym Rynku

Na części poznańskiego Starego Rynku wyłożono próbnie nowy bruk. Miał być równy i ułatwić życie kobietom chodzącym szpilkach, rodzicom z wózkiem, rowerzystom i niepełnosprawnym. Ale do końca nie jest. Miejski Konserwator Zabytków nie chce pozwolić na szlifowanie kostek.

Archeolodzy znaleźli element XVI-wiecznego kupieckiego "kalkulatora" Archeolodzy... czytaj dalej » Nawierzchnia Starego Rynku w Poznaniu to od lat przekleństwo dla niemal wszystkich pieszych. Jest nierówna, pouszkadzana, a między kostkami są szczeliny. Dlatego miasto planuje wymianę nawierzchni na całej płycie.

Dobry wzór na innych uliczkach

I wydawało się, że znaleziono już idealne rozwiązanie. Na pobliskich ulicach Wodnej i Woźnej ułożono kostkę, której szczyt ścięto i nadano jej szorstkość.

"Pomysł, by ściąć kostkę - w celu jej wyrównania - i odpowiednio ją ułożyć, sprawdził się" - informował Zarząd Dróg Miejskich, który już wkrótce taką kostkę położy na ulicy Ślusarskiej. A w kolejce czekają już kolejne, bo mieszkańcy sami tego chcieli - projekt "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom" będzie realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.

Konserwator nie chce cięcia kostek

Poznań sięgnie bruku. Szykują się do wielkiego remontu Powstał zespół,... czytaj dalej » Ale na Starym Rynku takiej kostki możemy nie zobaczyć. Wszystko za sprawą weto, jakie postawiła Konserwator Zabytków.

- Cięcie tej historycznej kostki rzędowej bezpowrotnie ją niszczy - przekonuje Joanna Pałczyńska-Bielawska, Miejska Konserwator Zabytków w Poznaniu.

Dlatego miasto postanowiło sprawdzić jak zachowa się dotychczasowa kostka, tylko że ułożona na nowo. I testowo wyłożono ją na 75 metrach kwadratowych.

- Ewentualne szlifowanie kostki, jak na ul. Woźnej, odbędzie się dopiero, kiedy nie uda się z istniejącego materiału uzyskać równej nawierzchni - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Społecznicy: test oblany

Testowane rozwiązanie już teraz ma swoich przeciwników.

- Wiemy co mówią mieszkańcy, którzy zawsze mówią: "prosimy o równy i prosty chodnik, czy bruk". (...) Zróbmy więc to, co zostało już przetestowane i doskonale przyjęte przez mieszkańców - mówi Tomasz Dworek, radny osiedla Stare Miasto.

Wtóruje mu Paweł Głogowski, prezes Ulepsz Poznań: - Renowacja płyty Starego Rynku, to wielka szansa dla tej przestrzeni nie tylko pod względem estetycznym, ale też funkcjonalnym. Test pokazał, że bez szlifowania kostki, otrzymamy efekt tylko nieco lepszy dla osób pełnosprawnych, ale zupełnie niezadowalający dla osób z niepełnosprawnościami, rodzicami z wózkiem dla dzieci czy rowerzystów. Jeżeli już remontujemy Stary Rynek, to zróbmy to tak, by był on w pełni dostępny dla wszystkich - kończy.