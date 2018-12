Nowe szaty poznańskich koziołków. Przebrano je na święta





»

Koziołki z poznańskiej ratuszowej wieży przebrano na święta. W samo południe zebranym na Starym Rynku zaprezentowały się w czerwonych strojach w gwiazdki i w mikołajowych czapkach.

Poznański "porywacz czasu" na nocnej zmianie. Parę ruchów i zabrał godzinę W nocy z soboty... czytaj dalej » Koziołki z wieży ratuszowej na Mikołajki przebierane są już od ponad 20 lat. - Zawsze robimy taką niespodziankę poznaniakom i turystom - mówi Henryk Sieg z poznańskiego ratusza.

Mają nawet odblaskowe kamizelki

To właśnie on od lat wchodzi na wieżę i ubiera poznańskie symbole. W tym roku otrzymały one nowe kubraczki. - Uszyła je pewna fundacja. Poprzednie miały ponad 20 lat i przez pranie i czyszczenie były już zniszczone - tłumaczy Sieg.

Koziołki regularnie przebierane są na 6 grudnia. Ale co pewien czas otrzymują tez ubrania na inne okazje. - Mamy pełną szafę tych stroi. jak były mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 roku, to każdy koziołek ubierany był w barwy państwa, które rozgrywało w Poznaniu mecz. Mamy też na przykład kamizelki odblaskowe dla nich. To na wypadek, jakby bryknęły z ratusza i hasały po Starym Rynku, żeby ich nikt nie przejechał - śmieje się Sieg.

Pan Henryk odpowiada nie tylko za przebieranie koziołków. Wśród jego obowiązków jest też m.in. przestawianie godzin na zegarach ratusza, gdy zmieniamy czas z zimowego na letni lub odwrotnie.

Ubrane też na pl. Kolegiackim

Świąteczne stroje zyskały nie tylko koziołki z ratusza, ale też te stojące przy placu Kolegiackim koło urzędu miasta. Koziołki ubierały dzieci, którym pomagali strażnicy miejscy.

- Co roku na Mikołajki przychodzą dzieci z różnych ośrodków: przedszkoli, szkół czy placówek wychowawczych, oglądają trykanie koziołków z wieży ratuszowej, a potem idą do nas i wspólnie przebieramy je w stroje na Boże Narodzenie - wyjaśnia Waldemar Matuszewski, komendant straży miejskiej w Poznaniu.