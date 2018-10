15-latek ugodzony nożem na ulicy. "Napastnik już z zarzutami"

Foto: Lubuska Policja Video: tvn24

Zamieszkał w ich domu, później zaatakował nożem

11.04| Przyszli zapytać, co robi w należącym do nich domu. Wtedy 27-latek miał wyciągnąć nóż i mężczyzn zaatakować. Jeden z rannych mówi: chciał nas zabić, celował prosto w klatkę piersiową. Po wszystkim uciekł. Szuka go policja.

