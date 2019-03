Pozostałe informacje

Radziecki szampan i bigos. "Domówka" lub "bal na sto par", może być i maskowy. To w mieście. W miasteczkach i na wsiach -... czytaj dalej »

wczoraj, 08:22

Odtwórz: 125 lekarzy zwolnionych z tajemnicy, 1500 kobiet do przesłuchania. Szukają matki Jasia

Pokazali torbę, w której wyłowili Jasia. I to, co w niej było. I nic. Zrobili profil poszukiwanej: to młoda introwertyczka,... czytaj dalej »