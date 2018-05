Na wózkach i w egzoszkieletach. "Niepełnosprawność jest tylko w głowie"

"To bieg dla tych, którzy nie mogą biegać". Wings for Life Run już w niedzielę

Video: WINGS FOR LIFE / TVN24

"To bieg dla tych, którzy nie mogą biegać". Wings for Life...

04.05 | Wings for Life World Run to jedyny globalny bieg, w którym meta, będąca samochodem pościgowym, goni zawodników. Odbywa się on w 24 lokalizacjach na świecie i rozpoczyna dokładnie o tej samej godzinie. Dzięki temu spośród wszystkich biegaczy wyłaniają się światowi zwycięzcy - kobieta i mężczyzna, którym uda się najdłużej "uciekać" przed goniącą ich metą. Bieg skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wspomóc działania organizacji zbierającej fundusze na badania nad rdzeniem kręgowym. 100% wpłat z rejestracji zawodników kierowanych jest właśnie na ten cel. Tegoroczna edycja odbędzie się już w niedzielę. Według organizatorów w Polsce wystartuje aż 8 tysięcy zawodników. Z tego powodu start imprezy odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich a nie jak w poprzednich edycjach z nad Jeziora Maltańskiego.

»