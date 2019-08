Na polu namiotowym w Kostrzynie nad Odrą zmarł mężczyzna. Owsiak: jest nam bardzo przykro





Na polu namiotowym w Kostrzynie nad Odrą w czwartek znaleziono ciało 35-letniego mężczyzny, który przebywał ze znajomymi na festiwalu Pol'and'Rock. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w jego śmierci. Policja zatrzymała też 36-latka, który biegał nago po ulicy i zaatakował funkcjonariusza.

"Chcieliśmy by to miejsce było częścią naszego życia". Sesja ślubna na Pol’and’Rock Festivalu Nie chcieli... czytaj dalej » Ciało 35-letniego mężczyzny znaleziono na polu namiotowym w Kostrzynie nad Odrą w czwartek.

- O godzinie 9.50 policja została poinformowana przez służby organizatora festiwalu o znalezieniu ciała mężczyzny - przekazał rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Znajomi wezwali Pokojowy Patrol

Służby organizatora, czyli tzw. pokojowy patrol, o śmierci mężczyzny poinformowali jego znajomi.

O śmierci 35-latka poinformował podczas jednej z konferencji prasowych Jerzy Owsiak, szef fundacji WOŚP. - Muszę przekazać smutną wiadomość i z tego powodu jest nam bardzo przykro. Jedna osoba zmarła na Festiwalu, jest to 35-letni mężczyzna, którego danych nie mamy - powiedział.

I dodał, że służby festiwalu zachowały się bardzo profesjonalnie. - Jak dostały informację, że osoba ta jest w namiocie i nie daje oznak życia, natychmiast pojawili się tam nasi ratownicy, a potem lekarze - mówił Owsiak.

"Odjaaaaaazd!". Ruszył 25. Pol'and'Rock Festival Morze... czytaj dalej » Jak podaje policja, zmarły to mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania - czasowo przebywał w Niemczech i w Polsce. Na festiwalu mieszkał ze znajomymi na polu namiotowym. Wstępne informacje wskazują, że był tam od dwóch tygodni.

Jak podał Jerzy Owsiak, według wstępnych informacji, zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, a do śmierci 35-latka nie przyczyniły się osoby trzecie.

Ostateczne przyczyny śmierci wykaże sekcja zwłok, która odbędzie w poniedziałek.

Jak dodał Owsiak, "ten przykry dla nas, bardzo smutny wyjątek potwierdza regułę: ludzie tu bardzo dbają o siebie i widzę to także osobiście".

Nagi mężczyzna zaatakował policjanta

Inny incydent, do którego doszło podczas Pol'and'Rock Festiwalu, to napaść na funkcjonariusza.

- 36-letni nagi i agresywny mężczyzna zaatakował policjanta, który kierował ruchem drogowym w Kostrzynie, w ramach zabezpieczenia Pol’And’Rock Festival. Mężczyzna został zatrzymany i czeka na czynności procesowe - poinformował Marcin Maludy.

Do sytuacji doszło na wjeździe do Kostrzyna od strony Gorzowa Wlkp. Nagi mężczyzna wszedł na zatłoczone skrzyżowanie między auta i nie miał zamiaru go opuszczać. Kolejne próby zwracania uwagi przez policjantów były przez niego lekceważone. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował policjanta.

"Przed nami trzy dni miłości, przyjaźni i muzyki" Pol'and'Rock 2019... czytaj dalej » - Na pomoc ruszyli inni, zabezpieczający ten rejon mundurowi z ruchu drogowego i oddziałów prewencji. 36-latek został obezwładniony, ale wciąż stawiał opór. Miał noc, aby przemyśleć swoje, nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, zachowaniem - przekazał Maludy.

Mężczyzna usłyszy zarzuty związane z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza. Grożą mu za to nawet 3 lata więzienia.

Australijczyk wypuścił drona

Policja zatrzymała też 32-letniego Australijczyka. Mężczyzna złamał prawo latając dronem nad festiwalowym polem. Tymczasem na czas imprezy, od 29 lipca do 5 sierpnia do godziny 23, obowiązuje całkowity zakaz lotów nad Kostrzynem nad Odrą.

- 32-letni obywatel Australii w nocy z czwartku na piątek wykorzystał swojego drona do rejestracji obrazu podczas trwania koncertów. Na szczęście sytuację tę szybko zaobserwowali policyjni kontrterroryści, którzy są odpowiedzialni za monitorowanie tego, co dzieje się w festiwalowej przestrzeni powietrznej - tłumaczy rzecznik policji.

Pol'and'Rock rezygnuje z plastiku. "Za rok to będzie obligatoryjne" Kilka tysięcy... czytaj dalej » Jak go znaleziono w stutysięcznym tłumie? Jak poinformował Maludy, kontrterroryści wykorzystali do tego specjalistyczny sprzęt - aeroskop, który potrafi precyzyjnie wskazać pozycję operatora drona. - 32-letni Australijczyk został zatrzymany, a dron zabezpieczony - kończy Maludy.

Największy festiwal

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja odbywa się 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbywają się spotkania z przedstawicielami świata kultury, polityki i sportu.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.