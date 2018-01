Foto: KWP Wielkopolska

Miejsce pożaru w Murowanej Goślinie na zdjęciach z drona

26.01 | Ogromny pożar gazociągu w Murowanej Goślinie na zdjęciach z drona. Ogień sięgał nawet do 30 metrów. Gazociąg przy ul. Gnieźnieńskiej mieścił się pomiędzy spalonymi budynkami, a od każdego z nich dzieliło go około 20-30 metrów. - Płomieniem zostały objęte trzy budynki mieszkalne, w tym jeden mieszkalno-magazynowy. Ten płomień był na tyle silny, że budynki spłonęły doszczętnie i nie było co bronić, trzeba było dogasić to, co po nich pozostało - tłumaczył Sławomir Brandt, rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej.

