Cielak w samochodzie. "Nie wierzyłem w to, co widzę"

Cielak w osobówce? Na polskich drogach to możliwe

Foto: Mikołaj Video: Platinum Records

14.07 | Podczas podróży samochodem można czasem być świadkiem niecodziennych zdarzeń. Przekonał się o tym jeden z kierowców, gdy w osobowym aucie jadącym przed nim zauważył cielaka. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do Białegostoku. Sprawą zainteresowała się policja. Za takie wykroczenie grozi mandat do 500 zł.

