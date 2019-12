Zjechał na pobocze, uderzył w drzewo. W wypadku zginęła jego 12-letnia córka

Video: TVN 24

Cibórz: Pięć osób zginęło w wypadku. Nie było części barierek

10.12. | W Ciborzu (woj. lubuskie) samochód wypadł z drogi i wpadł do stawu. Autem podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 19 lat. Jechali do pracy. Nikt nie przeżył.

