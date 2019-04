Misterium w strugach deszczu. Odtworzyli mękę Jezusa





W strugach deszczu na poznańskiej Cytadeli odbyło się w sobotę Misterium Męki Pańskiej. To największa tego typu inscenizacja pasyjna w Europie. Na scenie występuje ponad 300 aktorów - zarówno amatorów jak i profesjonalistów.

Spektakl przedstawia ostatnie godziny z życia Chrystusa, począwszy od wjazdu do Jerozolimy, po jego śmierć i zmartwychwstanie.

Ponad tysiąc zaangażowanych osób

Spośród ponad 300 aktorów większość to amatorzy, którzy na co dzień pracują jako informatycy, bankowcy czy prawnicy.

W scenie finałowej występują aktorzy teatru tańca. W finale Misterium Męki Pańskiej zza Golgoty wyłania się obraz Jezusa Miłosiernego o wielkości 12 na 20 metrów, z którego serca wychodzą promienie miłosierdzia.

Poza aktorami, przy Misterium pracuje około 650 osób. Są to m.in. scenografowie, reżyser, operatorzy dźwięku i światła, nagłośnieniowcy, budowniczy rusztowań, 300-osobowy chór i 50-osobowa orkiestra symfoniczna. Budowa sceny zajmuje zwykle około tygodnia.

Drogę krzyżową oświetlają pochodniami harcerze ZHR i ZHP, którzy podczas Ostatniej Wieczerzy rozdają także tysiąc specjalnie na ten cel wypieczonych bochenków chleba.

"Rekolekcje last minute"

Jak podkreślają organizatorzy, przeżycie Misterium Męki Pańskiej to okazja do "wyjątkowego wejścia w Wielki Tydzień, odbycia rekolekcji last minute".

- Przeżycie na żywo męki Chrystusa przedstawione w takiej formie jak na Cytadeli w Poznaniu porusza i wzmacnia w wierze - przekonuje reżyser i pomysłodawca widowiska Artur Piotrowski, który misterium przygotowuje od 20 lat.

Pierwsze zorganizowano w 1998 roku. Do tej pory inscenizację obejrzało w sumie przeszło milion osób z Polski i ze świata.

Jezus z żoną i dziećmi

Rolę Jezusa po raz kolejny odgrywał Cezary Łapa. W spektaklu zaangażowana była cała jego rodzina.

- Jest w Misterium jedna scena, w której małe dzieci przychodzą do Jezusa, moja żona w ścieżce dźwiękowej użycza swego głosu dla jednej postaci Misterium, najstarsze dzieci zaczynają w Misterium grać nowe role, przyciągają swoich kolegów. Staje się to naszą tradycją, że całą rodziną wydłużamy przeżywanie Świąt Wielkanocnych: najpierw o próby, potem Misterium, Niedzielę Palmową i Triduum Paschalne - dwa dni świąt my obchodzimy ponad trzy tygodnie – mówił.

Wydarzenie odbywało się od godziny 20 pod Dzwonem Pokoju na Cytadeli. Poprzedziła je msza święta w kościele u Salezjanów na poznańskich Winogradach.