Migał światłami, cofał i prostował. Pijackie manewry przed samą komendą

Pozostałe informacje

W nocy z poniedziałku na wtorek strażacy walczyli z pożarem składowiska śmieci we wsi Kuślin niedaleko Opalenicy (województwo... czytaj dalej »

wczoraj, 13:43

Odtwórz: Jeden strzał w plecy, drugi w oko. "Ciociu, ratuj, bo nic nie widzę"

Kiedy Kacper zapukał do drzwi cioci był już cały we krwi i nic nie widział. Ktoś strzelił do niego z broni pneumatycznej. Jedna... czytaj dalej »