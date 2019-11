Marihuanę trzymał w słoikach. W sumie 1,5 kilograma

78-latka próbowała przemycić narkotyki do więzienia

Foto: Lubusk policja Video: Służba Więzienna we Wrocławiu

78-latka próbowała przemycić narkotyki do więzienia

13.10| 220 tabletek z narkotykami próbowała przemycić staruszka do Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. Kobietę zatrzymali funkcjonariusze służby więziennej. Grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności.

»