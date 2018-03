On miał być zazdrosny o nowego partnera żony, ona miała go obwiniać o wypadek, w którym ucierpiał ich syn. Dlatego Tomasz J. zabił Beatę J., po czym wysadził kamienicę, by zatuszować zabójstwo. W sumie zginęło pięć osób. Kilka zostało rannych. O motywach i przebiegu działania domniemanego sprawcy pisze "Głos Wielkopolski". Bratowa Tomasza J. jednak nie dowierza, że wybuch mógł być celowy. Policja i prokuratura nie zdradzają szczegółów.

4 marca, chwilę przed godziną 8 rano, kamienica przy ulicy 28 Czerwca 1956 roku runęła.Na nagraniu z monitoringu, do którego dotarła TVN24, widać dokładnie, jak w jednej chwili część budynku obraca się w pył, a dookoła "latają" fragmenty konstrukcji. Była niedziela, ludzie byli w mieszkaniach.

Po wybuchu cztery osoby w szpitalach. Nieoficjalnie: jednej pilnuje policja W wielkopolskich... czytaj dalej » Bilans tego zdarzenia jest tragiczny. 21 osób, w tym troje dzieci, zostało poszkodowanych. W gruzach zginęły trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Ostatnią ofiarę strażacy znaleźli w poniedziałek rano.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus podała we wtorek w komunikacie, że dotąd zweryfikowano tożsamość trzech ofiar śmiertelnych, wobec pozostałych konieczne jest przeprowadzenie czynności z udziałem osób najbliższych, co umożliwi jednoznaczną identyfikację.

Wstępna przyjęta przyczyna wybuchu: rozszczelnienie instalacji gazowej.

Walczy o życie, pilnują go policjanci

Wśród poszkodowanych jest domniemany sprawca masakry. Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarli dziennikarze TVN24, mężczyzny w szpitalu pilnują policjanci. Jego stan lekarze określają jako krytyczny.

Policja i prokuratura o rzekomym morderstwie solidarnie milczą.

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Rzecznik prokuratury ucieka przed dziennikarzami

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Rzecznik policji o oględzinach i skanerze 3D

Dopiero w środę po godzinie 15 Magdalenia Mazur-Prus, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przyznała tylko, że w przypadku jednej z ofiar można mówić o udziale osób trzecich.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Śledczy szukają w gruzie narzędzia zbrodni

O tym, że instalacja gazowa w kamienicy przy 28 Czerwca najpewniej nie rozszczelniła się sama, pisze "Głos Wielkopolski".

Powołując się na swoje źródła, po rozmowach z sąsiadami i znajomymi pary, dziennikarze opisują prawdopodobny ciąg zdarzeń, które doprowadziły do tragedii.

Zazdrość motywem zbrodni?

Tomasz i Beata pochodzili ze Śremu. Od kilkunastu lat mieszkali w jej mieszkaniu, w kamienicy, której współwłaścicielem był jej ojciec. Na dole, w budynku, kobieta miała zakład kosmetyczny. On od roku pracował w Anglii. Para miała kilkunastoletniego syna.

Według doniesień medialnych, kłócili się. Tomasz J. miał bywać agresywny wobec żony. Beata J. podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia miała zażądać rozwodu.

Niedługo potem, 1 stycznia, Tomasz J. miał wypadek, w którym bardzo poważnie ucierpiał ich nastoletni syn. Chłopiec wciąż poddawany jest operacjom. Trwa jego rehabilitacja.

Jak piszą dziennikarze, Beata J. zarzucała mężowi, że celowo doprowadził do wypadku, z zemsty, z niezgody na rozstanie. Zerwała kontakt z mężem. Nie wiadomo więc, jak to się stało, że w weekend u niej był.

Usłyszeli szczekanie. Pod gruzami znaleźli psa On zaszczekał,... czytaj dalej » Tym bardziej że i jej miało nie być w mieszkaniu. Beata J. spotykała się z kimś. Miała do niego lecieć w tę niedzielę. Nowy partner też przebywał w Anglii.

Tymczasem Tomasz J. niespodziewanie zjawił się w bloku przy ulicy 28 Czerwca w sobotę.

Według niepotwierdzonych informacji, zabił żonę, a ciało brutalnie okaleczył. Na czole kobieta miała mieć wyryty napis "za zdradę".

Przyjaciółka, która pod nieobecność Beaty J. miała wyprowadzić i nakarmić jej psa, przyszła rano do mieszkania. Mocowała się z drzwiami. O pomoc poprosiła męża, który czekał na nią w samochodzie. Gdy oboje stali przed drzwiami, nastąpił wybuch. Kobieta zginęła na miejscu. Jej mąż, ranny, leży w jednym ze szpitali.

Pies, którego mieli nakarmić, przeżył. Strażacy wyciągnęli go żywego spod gruzów.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Tomasz J. miał być zazdrosny o żonę

Bratowa: nie dociera do mnie

Bratowa Tomasza J. nie wierzy w zabójstwo. - Wiem, że sytuacja była taka, że chcieli się rozejść. Do mnie nie dociera, że do takiego czegoś mogło dojść, że w ogóle jakikolwiek człowiek jest do czegoś takiego zdolny. O ile oczywiście to jest prawda - powiedziała w "Uwadze!" TVN. Oglądaj Wideo: Uwaga Szwagierka Beaty J. o tym, co stało się w kamienicy

Sąsiedzi są w szoku. - To była normalna rodzina - mówi Sebastian Kaczmarek. Nie słyszał krzyków, kłótni. Czasami prosili go, by pomógł coś wykończyć, bo kupili nowy kran lub lampa nie działała. O tym, że byli w separacji, nie wiedział. Jak dodał, on sam miał dobre relacje z Tomaszem J., choć wiele osób mówiło, że trudno z nim nawiązać kontakt.

Oglądaj Wideo: TVN24 Poznań Sąsiad o małżeństwie J.: to była normalna rodzina

- Był trudnym człowiekiem. Żonę znałem bardziej, zawsze odpowiedziała "dzień dobry", nieraz porozmawialiśmy na klatce. Żadnych oznak, że tam jest napięta sytuacja, nie było. On siedział w Anglii, a ona była tu na miejscu. Rodzina jak każda inna – mówił z kolei dziennikarzom "Uwagi!" TVN Krzysztof Śledź.

A Paweł Siekierski dodawał: - Ja nigdy nie słyszałem, żeby się kłócili. Dzień wcześniej wróciłem późnym wieczorem i była cisza. Rano wychodziłem i też nic nie było słychać, gazu też nie czułem.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ UWAGI! TVN



Oglądaj Wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN 06.03.2018 | Miał zabić żonę i spowodować eksplozję w Poznaniu. "Nam się to nie mieści w głowie"

Na gruzach zostali policjanci i prokuratorzy

Oficer prasowy wielkopolskiej straży pożarnej, młodszy brygadier Sławomir Brandt poinformował, że działania straży przy kamienicy zakończyły się w poniedziałek 5 marca o godz. 23.27.

Teren katastrofy został przekazany policji i prokuraturze, które prowadzą tam oględziny. Trwają tak zwane inne czynności. Źródło: TVN 24 Tu, w tym miejscu, doszło do wybuchu "Ciało okaleczone, bez głowy" "Głos Wielkopolski" informuje, że odbyła się już sekcja zwłok Beaty J. Jej ciało, jak pisze "Głos Wielkopolski", "okaleczone, bez głowy, odnaleziono w niedzielę". I dalej: "Początkowo sądzono, że obrażenia ciała mogły powstać wskutek wypadku. Po oględzinach ciała okazało się, że powstały one wskutek działania osób trzecich. Poznańska policja dość szybko przyjęła tezę o zabójstwie i późniejszym zacieraniu śladów przez sprawcę". Ciała pozostałych ofiar zostaną przebadane w środę. Policja i prokuratura nie informują o szczegółach. Nie odpowiadają też na pytania dziennikarzy o rzekome zabójstwo i okoliczności, w jakich do niego doszło. (Nie)typowy wypadek drogowy Nie chcą komentować też wypadku z 1 stycznia, w którym ciężko ranny został syn pary. Postępowanie w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Poznań - Grunwald. Dziennik cytuje prokuratora Piotra Kotlarskiego, który mówi, że śledczy zlecili biegłemu ekspertyzę na temat zdarzenia. I że prokuratura czeka na opinię biegłego. - Początkowo uznaliśmy, że to typowy wypadek drogowy. Teraz, po wybuchu kamienicy, tamten wypadek nabiera nowego znaczenia. Wciąż badamy jego okoliczności - czytamy w "Głosie Wielkopolskim". Tomasz J. odniósł obrażenia, które nie zagrażały jego życiu. W sprawie wypadku występował w charakterze świadka.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Poznań Syn J. był ranny w wypadku