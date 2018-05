Mali pacjenci z Gorzowa mają nowe łóżka. To dar od WOŚP

Do gorzowskiego szpitala trafiły łóżka od WOŚP

24.05. | Do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim trafił kolejny dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 22 łóżka dla starszych dzieci. Trafiły one na oddział dziecięcy.

