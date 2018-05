Prawie 5 milionów papierosów w nielegalnej fabryce





Foto: Nadodrzańska Straż Graniczna | Video: Nadodrzańska Straż Graniczna Fabryka mieściła się w Lwówku

Nielegalną fabrykę papierosów w gminie Lwówek (woj. wielkopolskie) zlikwidowali funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej. Na miejscu zabezpieczono ponad 4,6 mln sztuk papierosów i prawie 400 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy, o łącznej wartości niemal 3,5 mln zł.

Sprawą zajmowali się wspólnie funkcjonariusze z Nadodrzańskiego i Śląskiego Oddziału Służby Granicznej, oraz policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Opolu.

Produkowali papierosy i opakowania

Na trop nielegalnej działalności, funkcjonariusze natrafili w gminie Lwówek w powiecie nowotomyskim w Wielkopolsce. W trakcie akcji w budynku gospodarczym na terenie jednej z posesji, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną, w tym maszyny do wyrobu papierosów, urządzenia do foliowania, gotową poligrafię, a także inne półprodukty, służące do produkcji papierosów posiadających znaki znanych marek tytoniowych.

- W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono ponad 4,6 milionów sztuk papierosów i niemal 400 kilogramów krajanki tytoniowej bez wymaganych znaków akcyzy o szacunkowej wartości niemal 3,5 milionów złotych. Gdyby ten towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 4 milionów złotych. Zabezpieczone urządzenia do produkcji i pakowania warte są ponad 1,3 milionów złotych - podaje Rafał Potocki, rzecznik prasowy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Czterej to Serbowie

W sprawie zatrzymanych zostało sześciu mężczyzn w wieku od 35 do 60 lat. Czterech z nich, złapanych na gorącym uczynku, to obywatele Serbii. Cudzoziemcy usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Tomyślu zarzuty dotyczące wytwarzania podrobionych papierosów, a także przestępstw skarbowych. Decyzją sądu zastosowano wobec nich także tymczasowe aresztowanie.

Dwaj zatrzymani Polacy usłyszeli natomiast zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych. Mężczyźni zostali objęci środkami zapobiegawczymi w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

Czynności w sprawie prowadzone są przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu.