Balonik z życzeniami dla młodej pary z Berlina przyleciał do Polski

Odkrył nieznaną książkę Marka Hłaski. "Niezwykły łut szczęścia"

12.12 | - To nie jest tak, że ta powieść była ukryta w piwnicy w starym domu - mówił Radosław Młynarczyk, odkrywca nieznanej, debiutanckiej powieści Marka Hłaski "Wilk". - Maszynopis przez kilkadziesiąt lat wędrował z rąk do rąk, w końcu dotarł do mnie - tłumaczył w programie "Xięgarnia" w TVN24

