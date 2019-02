Zderzyli się strażacy jadący do pożaru

Czterech strażaków zostało rannych w wypadku, do jakiego doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej numer 32 w Gronowie w województwie lubuskim.

O włos od zderzenia. Przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym Kierowcy mazdy... czytaj dalej » - Poszkodowani strażacy zostali zabrani do szpitala – poinformował oficer dyżurny lubuskiej straży pożarnej mł. bryg. Tomasz Lewandowski.

W związku ze zderzeniem, do którego doszło w poniedziałek po 16, droga w Gronowie (między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą) może być zablokowana przez kilka godzin – podały służby drogowe. Policja kieruje ruch objazdami przez Trzebule, Lubiatów, Kosierz i Dąbie.

- Z naszych informacji wynika, że obrażenia strażaków nie zagrażają ich życiu. Dwaj strażacy z JRG w Krośnie Odrzańskim doznali urazów głowy, a dwaj ochotnicy z OSP w Szczawnie obrażeń kończyn dolnych. Trzech strażaków zostało zabranych do szpitala w Zielonej Górze, a jeden do szpitala w Krośnie Odrzańskim – powiedział mł. bryg. Lewandowski.

Wozy strażackie jechały jeden za drugim do pożaru nieużytków w miejscowości Trzebule. Poruszały się jako pojazdy uprzywilejowane. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w Gronowie jadące przed pojazdami straży auta osobowe zwolniły i zjechały na prawą stronę jezdni, by je przepuścić, jednak na przeciwnym pasie zza zakrętu wyjechała ciężarówka.

- Kierowca jadącego na czele wozu JRG zatrzymał się i wówczas najechał na niego wóz OSP. Do tego jeden z pojazdów strażackich zahaczył jeszcze o ciężarówkę jadącą z naprzeciwka – poinformował Norbert Marczenia z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Z kolei brygadier Janusz Drozda - zastępca lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim - powiedział w rozmowie z TVN24, że dowódca OSP był wycinany ze swojego samochodu. - Został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Zielonej Górze, kierowca trafił do szpitala do Krosna Odrzańskiego. Dwóch lżej rannych strażaków karetką pogotowia zostało odwiezionych do Zielonej Góry.

Na razie nie wiadomo, kto zawinił w zdarzeniu. Ma to wyjaśnić prowadzone postępowanie.