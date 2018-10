Werbowali kobiety, obiecywali szybkie i łatwe pieniądze. Wszystko zabierali

Art. 204. Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo



§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.