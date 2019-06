Brakuje wody, więc podlewanie ogródków jest już zakazane

W gminie Bogdaniec (woj. lubuskie) w ciągu dnia nie można podlewać ogródków ani napełniać wodą ogrodowych basenów. Wszystko po to, by nie zabrakło wody w kranach. - Trzeba się ratować - mówi sołtys wsi. O oszczędzanie wody apelują też inne gminu w Lubuskiem.

Plaża pełna, choć nieczynna. "Żal nie skorzystać" Gdzie szukać... czytaj dalej » "W związku z falą upałów, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody wprowadza się zakaz podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z sieci wodociągowej na terenie gminy" - poinformował mieszkańców Urząd Gminy Bogdaniec.

Ograniczenie w użyciu wody wprowadzono we wtorek. Obowiązuje do odwołania, w godzinach od 7 do 23. W tym czasie mieszkańcy nie mogą podlewać ogródków, terenów zielonych oraz napełniać basenów.

- Jest bardzo sucho. Podlewane są tylko te rośliny użyteczne: warzywa i bardzo istotne kwiaty, jak żywopłot, który dopiero nasadziłam. Nie chciałabym, żeby to zginęło, bo to jednak dosyć sporo pieniędzy kosztuje, żeby to wyhodować i utrzymać. Poza tym jak widać jest susza - mówi jedna z mieszkanek Bogdańca.

Na razie jeszcze leci

Jak informuje Urząd Gminy, nie stosowanie się do zakazu może spowodować braki w dostawie wody lub obniżenie jej ciśnienia.

- Wiadomo, że ujęcia wody mają swoją pojemność. Korzystamy z niedużego ujęcia, które zaopatruje dwie gminy. Dlatego też przy wysokich temperaturach oszczędność wody jest wskazana, gdyż zużywamy jej wielokrotnie więcej. Nie nakażemy tego robić, ale serdecznie o to prosimy mieszkańców, dla dobra nas wszystkich – powiedziała wójt Bogdańca Krystyna Pławska.

Sołtys Bogdańca przyznaje, ze jest to dość uciążliwe. - W gminie to doskwiera na pewno. No ale trzeba się ratować. Woda jest potrzebna do życia, ale do ogródków już niekoniecznie - mówi Bronisław Wiącek, sołtys Bogdańca.

Kolejne gminy z podobnym apelem

Oprócz gminy Bogdaniec, apele do mieszkańców w sprawie oszczędzania wody wystosowały m.in. władze gmin Szlichtyngowa, Otyń i Słońsk.

W gminie Otyń wprowadzono podobny zakaz jak w Bogdańcu, tyle że ograniczenia w poborze wody obowiązują od godz. 17 do 22. Z kolei władze gminy Słońsk proszą o ograniczenie zużycia wody w godz. od 6 do 22.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej wystosował do mieszkańców apel o ograniczenie używania wody z wodociągów gminnych do niezbędnego minimum. Zleca rezygnację z podlewania ogródków, napełniania oczek wodny i stawów czy mycia samochodów.



Po kilku upalnych dniach w Lubuskiem w czwartek i piątek jest chłodniej, jednak zgodnie z prognozami podczas weekendu ponownie ma być bardzo gorąco.