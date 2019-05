Chcieli okraść sklep, zrobili dziurę w ścianie. Jednego złapali w lesie, drugi uciekł

16.04| Pewien łodzianin najpierw ukradł instalację elektryczną z budynku, w którym mieszkał, a kilka tygodni później włamał się do pobliskiego sklepu. Tam pozostawił po sobie cenny ślad - pismo z urzędu skarbowego. Dzięki temu policjanci szybko go zatrzymali.

29.05. | Za usiłowanie kradzieży z włamaniem do sklepu, posiadanie broni i amunicji oraz posiadanie narkotyków - odpowie 38 latek. W poniedziałek 27 maja w Konotopie uzbrojony mężczyzna wybijając dziurę w ścianie, włamał się do sklepu próbując wyciągnąć sejf z utargiem. Mężczyzna zaczął uciekać, kiedy usłyszał nadjeżdżający samochód. Policjanci nie dali mu jednak żadnych szans. Teraz mężczyzna odpowie za szereg przestępstw. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

