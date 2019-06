Runął strop i ściana budynku. Zginął robotnik, dwaj są ranni

W piątek w podgorzowskim Łupowie doszło wypadku na budowie domu jednorodzinnego. W jego wyniku zginął mężczyzna, a dwóch zostało rannych. - Okoliczności tragedii są wyjaśniane, między innymi przez prokuratora – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

Do wypadku doszło w piątek przed południem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że robotnicy montowali wtedy płyty stropowe. Dwóch z nich miało znajdować się na płycie stropowej, trzeci pod nią. Gdy doszło do zawalenia się samego stropu, a w konsekwencji także jednej ze ścian budynku, mężczyzna znajdujący się na dole został zmiażdżony.



Zginął na miejscu. Dwóch pozostałych pracowników zostało rannych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Śledczy badają sprawę

- W tej chwili na miejscu jest prokurator, który prowadzi oględziny. Ponadto, jak zawsze w przypadku tego typu wypadków, pracuje tam inspektor nadzoru budowlanego i pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Roman Witkowski.

Okoliczności i przyczynę tragedii ma ustalić postępowanie, które zostanie wszczęte w tej sprawie.

Wiadomo, że ekipa budowlana pracowała na terenie tej budowy od maja.