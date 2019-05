Przyznał, że zabił psa metalową rurką. "Chciał ulżyć jego cierpieniu"





Do trzech lat więzienia grozi mężczyźnie, który metalową pałką zabił swojego psa. 63-latek tłumaczył policjantom, że pies był stary i schorowany, a on chciał tylko "ulżyć jego cierpieniom".

63-letni mieszkaniec gminy Przytoczna (woj. lubuskie) usłyszał zarzut zabicia psa.



Sprawa ujrzała światło dzienne w miniony czwartek, kiedy to na policję wpłynęło zgłoszenie, że jeden z mieszkańców niewielkiej wsi najprawdopodobniej zabił swojego psa i zakopał na posesji.



Policjanci potwierdzili informację, a gospodarz wskazał miejsce, w którym zakopał czworonoga.



- Mężczyzna tłumaczył, że pies był stary, schorowany i chciał ulżyć jego cierpieniom, dlatego zabił go za pomocą metalowej rurki, a później zakopał. Zwłoki zwierzęcia zabezpieczył do sekcji powiatowy lekarz weterynarii – dodała Łętowska.

Teraz mężczyźnie grozi do trzech lat więzienia.

