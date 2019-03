"Na tym odcinku w tym roku już ponad 40 kierowców straciło prawo jazdy"





»

Utratą prawa jazdy na trzy miesiące i wysokim mandatem zakończyła się dla 27-letniego kierowcy zbyt szybka jazda w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. - Jechał z prędkością 158 kilometrów na godzinę, na odcinku drogi z ograniczeniem do 40 kilometrów – poinformował Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Nieznajomy wszedł do mieszkania. Zaatakował 9-latka i ukradł laptopa Wszedł do jednego... czytaj dalej » Do zatrzymania mężczyzny doszło na obrzeżach Gorzowa Wielkopolskiego na lokalnej drodze łączącej drogę krajową nr 22 z drogą wojewódzka nr 158 w Wawrowie. Znajduje się przy niej kilka firm oraz osiedle domków jednorodzinnych – tzw. Bermudy.

- To odcinek drogi, na którym w tym roku już ponad 40 kierowców straciło prawo jazdy, to długa prosta. Nie można jednak zapominać, że jest tu ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę z powodu wielu wyjazdów z posesji czy osiedlowych dróg – powiedział Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Stracił prawo jazdy na trzy miesiące

Dodał, że policjanci często patrolują tę drogę, gdyż mieszkańcy korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa licznie zgłaszają problem kierowców jeżdżących tam zbyt szybko.

- 27-latek jechał 158 kilometrów w miejscu, gdzie powinien jechać 40 kilometrów. Z taką prędkością w tym miejscu nie jechał dotychczas żaden kontrolowany przez policjantów kierowca. Do tego mężczyzna wiózł dwójkę dzieci – dodał Maludy.

Gorzowscy policjanci ruchu drogowego w styczniu i lutym tego roku za przekroczenie prędkości zatrzymali okresowo prawie 60 praw jazdy.

Źródło: Lubuska Policja "Z taką prędkością w tym miejscu nie jechał dotychczas żaden kontrolowany przez policjantów kierowca"

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.