Złodziej uciekał kanałem burzowym. Policjanci zatrzymali go, gdy prał bluzę

Złodziej miał wyjątkowego pecha

31.07 | Złodziej ze Świętochłowic miał wyjątkowego pecha – nie dość, że świadkiem jego zuchwałej kradzieży był policyjny antyterrorysta, który zatrzymał go bez problemu, to jeszcze chwilę potem zmuszono go do wzięcia leków na przeczyszczenie. Łup połknął bowiem podczas ucieczki.

