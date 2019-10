Piesi pojawiają na drodze znikąd, kierowcy niechętnie ściągają nogę z gazu. Dla jednych i dla drugich lubuska policja przygotowała mocny spot, który pokazuje co się stanie, gdy już wyczerpiesz swój limit szczęścia na drodze.

Ciało na skraju lasu, obok rower. Podejrzany o śmiertelne potrącenie w rękach policji Leżał martwy na... czytaj dalej » Do pieszych apelują o rozwagę, do kierowców o to, by ściągnęli nogę z gazu. Bo lepiej się spóźnić nawet na ważne spotkanie, niż zginąć na drodze.

I jedni i drudzy zdają się głusi na te apele. I jedni i drudzy tracą życie. Lubuscy policjanci publikują klip i przypominają, że "limit szczęścia może się kiedyś wyczerpać".

- To nie jest nasza pierwsza taka kampania. Zdajemy sobie sprawę, że słowa nie wystarczają, dlatego chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób poprzez mocne nagranie, na którym widać kilka groźnych sytuacji na drogach. Widać też, jak mogą się one zakończyć - mówi tvn24.pl nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

"Ogarnijmy się i wyciągnijmy wnioski"

Maludy podkreśla, że nie ma i nie będzie przyzwolenia dla niebezpiecznych i bezmyślnych zachowań na drodze.

- Mówmy wprost, nie dla bandytyzmu na drogach. Każda śmierć to o jedno stracone życie za dużo. Dlatego, zamiast zastanawiać się z czyjej winy doszło do wypadku, po prostu się ogarnijmy i wyciągnijmy wnioski. Naprawmy wzajemne relacje kierowców i pieszych - okażmy sobie wzajemny szacunek. Jeśli to nasze wideo sprawi, że choć jedna na dziesięć osób zastanowi się nad swoim zachowaniem i coś w nim zmieni, to dla nas to będzie sukces - tłumaczy Maludy.

Tylko od początku roku na drogach w województwie lubuskim doszło do 107 wypadków z udziałem pieszych. Trzynaście osób zginęło, a 95 zostało rannych.

"Uważaj na drodze. Żyj"

Policjanci przypominają też o kilku ważnych zasadach, które mogą uratować życie:

- każdy pieszy, który porusza się po zmroku, poza terenem zabudowanym jest zobowiązany do używania elementów odblaskowych - może to być kamizelka lub element odbijający światło,

- gdy nie ma chodnika, pieszy powinien się poruszać po lewej stronie drogi, najlepiej po poboczu jeśli jest dostępne,

- nigdy nie wchodźmy na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający pojazd,

- zachowajmy czujność na przejściu dla pieszych - zarówno piesi jak i kierowcy,

- w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości.

Źródło: Lubuska Policja Policja apeluje o rozwagę

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.