Przed bazylikę w Licheniu wrócił pomnik. Już jednak bez księdza Eugeniusza M.

Video: TVN 24 Poznań

Ks. Piotr Kieniewicz o zasłonięciu pomnika w Licheniu

14.05. | Figura przedstawiająca księdza Eugeniusza M. klęczącego przed Janem Pawłem II została we wtorek rano zasłonięta białym materiałem. - Pytania wokół pomnika, które się pojawiły po emisji filmu braci Sekielskich, skłoniły nas do decyzji o zasłonięciu tego pomnika do czasu zdecydowania co do jego przyszłego losu - przekazuje ksiądz Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy Zgromadzenia Księży Marianów, którzy opiekują się sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

