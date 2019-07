Zatrzymał się na przejściu, wysiadł i uderzył kobietę. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy

29.07| Policja zatrzymała kierowcę porsche, który kilka dni temu uderzył kobietę na przejściu dla pieszych, a potem niemal ją potrącił. - Mężczyznę zatrzymano na Śląsku. Jest właśnie przewożony do Leszna - mówi TVN24 Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.

30.07. | Nawet do trzech lat więzienia grozi kierowcy porsche, który uderzył kobietę na przejściu dla pieszych w Lesznie, a potem niemal ją potrącił. 35-latek przyznał się do winy. Tłumaczył się, że został sprowokowany.

Nawet do trzech lat więzienia grozi kierowcy porsche, który uderzył kobietę na przejściu dla pieszych w Lesznie, a potem niemal ją potrącił. 35-latek przyznał się do winy. Tłumaczył się, że został sprowokowany. Prokuratura chce, aby mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego. - Pojawiły się nowe okoliczności - informują śledczy.