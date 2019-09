Starszy mężczyzna zmarł obok przychodni. Prokuratura sprawdzi, czy można go było uratować

Video: TVN24 Katowice

13.12. | Czy błędna diagnoza i niewłaściwe leczenie przyczyniły się do śmierci 5-letniej Natalii z Rybnika? Sprawdzają to śledczy, do których trafiło zawiadomienie rodziców dziewczynki o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez lekarzy. - Oficjalnie nic nie wiemy o złożeniu jakiejś informacji przez rodziców do prokuratury – powiedział Michał Sieroń z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3.

