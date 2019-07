Zatrzymał się na pasach, wysiadł z auta i uderzył kobietę. "Skandaliczne zachowanie"

Video: tvn24

12.12| Nasze zachowanie na drodze odzwierciedla to, jak żyjemy, czyli szybko, gwałtownie, poszukując łatwego rozładowania emocji i wyłączając myślenie - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" psycholog Anna Kędzierska, odnosząc się do sytuacji z Katowic, gdzie kierowca pobił kierowcę. - Na drodze należy się powstrzymać od gestów, które mogą być źle odebrane przez innych - radziła z kolei Klaudia Podkalicka, kierowca rajdowy.

