Uderzył pieszą i chciał ją rozjechać. Sprawa znajdzie finał w sądzie





Zatrzymał się na przejściu, wysiadł z auta i uderzył pieszą. Kierowca, który w lipcu zaatakował w Lesznie kobietę, odpowie przed sądem. Usłyszał zarzuty dotyczące znieważenia kobiety, uderzenia jej i spowodowania obrażeń ciała, a także zmuszenia jej do określonego zachowania.

Zatrzymał się na przejściu, wysiadł i uderzył kobietę. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy Nawet do trzech... czytaj dalej » Prokuratura w Lesznie (woj. wielkopolskie) skierowała w ostatnich dniach do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi N., który kierując porsche zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych. Zajście miało miejsce w lipcu na jednej z ulic Leszna.



Akt oskarżenia zawiera cztery zarzuty, a mężczyzna może trafić do więzienia na 5 lat.

Cztery zarzuty

W lipcu w Lesznie kierujący porsche 35-letni Michał N. nie chciał przepuścić kobiety przechodzącej przez przejście dla pieszych. Według ustaleń śledczych, gdy ta zwróciła mu uwagę, kierujący wysiadł z pojazdu i uderzył ją w twarz. Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że uderzona stanęła przed pojazdem. Kierowca został niedługo potem zatrzymany w okolicach Andrychowa.

Jak powiedział prokurator Przemysław Grześkowiak, szef leszczyńskiej prokuratury rejonowej, zarzuty dotyczą znieważenia kobiety, uderzenia jej i spowodowania obrażeń ciała, a także zmuszenia kobiety do określonego zachowania.

Mężczyzna odpowie przed sądem także za inne, wcześniejsze zdarzenie - chodzi o zarzut dotyczący działania w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności.

- Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, bo czyn związany ze zwrotem wierzytelności miał miejsce na tamtym terenie – podał prok. Grześkowiak.

Michał N. nadal przebywa w areszcie.