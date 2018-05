Kule ze strzelnicy trafiały w domy. Prokuratura każe ją zamknąć

Video: TVN 24 Poznań

Kule ze strzelnicy trafiały w domy. Policja wyjaśnia sprawę

14.05. | "Co tu się dzieje? Jakieś fajerwerki puszczają?" - dziwiły się dzieci, bawiące się na podwórzu we wsi Opatówko w powiecie wrzesińskim. Nad ich głowami przelatywały pociski wystrzelone na strzelnicy znajdującej się w sąsiedniej wsi. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Kule uszkodziły jednak elewacje domów. Jak do tego doszło? To już wyjaśnia policja.

