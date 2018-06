Ktoś postrzelił rowerzystkę. "Strzały padły znad stawu"





W Starym Drążnie pod Koninem (woj. wielkopolskie) nieznany sprawca postrzelił rowerzystkę. Kobieta od kilku dni leży w warszawskim szpitalu. A policja i prokuratura próbują ustalić, kto oddał strzał i z jakiej broni.

Za głośno rozmawiali. Strzelił do nich z wiatrówki 25-latek z... czytaj dalej » Do postrzelenia kobiety doszło we wtorek w miejscowości Stare Drążno w powiecie konińskim. - Mama wracała z przejażdżki rowerowej. Z jej relacji wynika, że strzały padły znad stawu - mówił syn poszkodowanej.

Kobieta leży w szpitalu

O sprawie natychmiast powiadomiono policję. - Około godziny 19 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu z ranną kobietą. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili ten fakt - mówi Adrianna Karwowska-Kuna z konińskiej policji.

Od tego momentu zaczęło się poszukiwanie osoby, która oddała strzał oraz broni, której użyto. Nadzór nad sprawą przejęła Prokuratura Rejonowa w Koninie. Sprawa prowadzona jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A za to sprawcy grożą nawet 3 lata więzienia.

Kobieta obecnie przebywa w szpitalu w Warszawie. - Są przeprowadzone badania i przygotowania do ewentualnej operacji usunięcia śruciny. Prokuratura Rejonowa w Koninie przeprowadza czynności, które będą zbliżały do ujawnienia sprawcy i tego gdzie jest broń, z której miał paść strzał - informuje Jan Babiak z Prokuratury Okręgowej w Koninie.