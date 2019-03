Za gilotynowanie karpi stanie przed sądem. "To prawdopodobnie pierwsza taka sprawa w Polsce"

- To prawdopodobnie pierwsza w Polsce sprawa o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad rybami, która trafiła do sądu - mówi mecenas reprezentująca Fundację Viva!. W poniedziałek na ławie oskarżonych zasiądzie 60-latek, który gilotynował ryby bez uprzedniego ich ogłuszenia. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Nie ogłuszał karpi, tylko od razu je gilotynował. Chciał się poddać karze, prokurator odmówił 60-letni... czytaj dalej » 60-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego zasiądzie na ławie oskarżonych w krotoszyńskim sądzie rejonowym. Zarzucono mu znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad karpiami. Uśmiercał je przez obcięcie głowy gilotyną, bez uprzedniego ogłuszenia.

Działo się to w grudniu 2018 r. na miejskim targowisku w wielkopolskim Krotoszynie. Wojciech C. we wtorki i piątki sprzedawał tam karpie.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa policję zawiadomili obrońcy zwierząt z fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!, do której trafiło nagranie. Zdaniem przedstawicielki fundacji Anny Plaszczyk jest to jeden z bardziej drastycznych filmów, jaki Viva! otrzymała.

- Na filmie zamieszczonym na naszym portalu społecznościowym widać, że karpie przed zabiciem nie są ogłuszane. A sprzedawca używa tępej gilotyny – powiedziała wówczas Anna Plaszczyk.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Tłumaczył, że nie wiedział

Rzecznik prasowy krotoszyńskiej policji Piotr Szczepaniak poinformował, że mężczyznę zatrzymano na targowisku miejskim i przedstawiono mu zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad karpiami.

Mężczyzna przyznał się. Tłumaczył, że nie wiedział, iż nie można w taki sposób zabijać karpi.

- Zapewnił, że więcej nie będzie tak robił – powiedział Szczepaniak.

Chciał się dobrowolnie poddać karze, ale prokurator nie wyraził na to zgody. bo "praktyka sprzedawcy była tak brutalna, że powinien stanąć przed sądem".

"Krwawe święta"

Najpierw na wagę, potem na gilotynę. "Nie kupujmy żywych karpi. One też czują ból, czują strach" W zatłoczonych... czytaj dalej » Fundacja Viva! – jak poinformowała Anna Plaszczyk – od wielu lat prowadzi kampanię "Krwawe święta", która skupia się na sposobie traktowania żywych ryb, głównie karpi, sprzedawanych przed Bożym Narodzeniem w sklepach i na targowiskach.

- Kiedy otwierałam filmik nagrany w Krotoszynie, byłam przekonana, że nic mnie nie zaskoczy. Myliłam się tak bardzo, że do dziś jest mi słabo na samą myśl o tym, co zobaczyłam. Mężczyzna w sposób absolutnie okrutny zabijał ryby. Naprawdę nie dało się na to patrzeć – powiedziała.

Zdaniem pełnomocnik Fundacji Viva! Katarzyny Topczewskiej sprawa ma charakter precedensowy.

- To prawdopodobnie pierwsza w Polsce sprawa o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad rybami, która trafiła do sądu – powiedziała mecenas Topczewska.

Dodała, że z uwagi na szczególną drastyczność czynu i to, że oskarżony był wcześniej karany, "będziemy żądać kary bezwzględnego pozbawienia wolności" – oświadczyła Katarzyna Topczewska.

