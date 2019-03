Nie rozejrzała się, weszła wprost pod tira. "Popełniła przedszkolny błąd"

Policjanci opublikowali mrożące krew w żyłach nagranie z jednej z ulic Krotoszyna. Widać na nim kobietę, która wchodzi na przejście dla pieszych, zupełnie się nie rozglądając. - Piesza popełniła przedszkolny błąd. Patrzymy zawsze w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo - przypomina Piotr Szczepaniak z krotoszyńskiej policji.

Nie rozejrzała się

Wszystko działo się na ulicy Mickiewicza w Krotoszynie, czyli miejskim odcinku drogi krajowej nr 36. Przy skrzyżowaniu z ulicą Floriańską jedna z pieszych chce wejść na przejście dla pieszych. Z przeciwka nadjeżdża ciężarówka. Kobieta nie rozgląda się, tylko wchodzi na pasy. Gdyby kierowca nie odbił lekko kierownicą w lewo, piesza znalazłaby się pod kołami. Nagranie nie ma dźwięku, więc nie wiemy, czy kierowca zdążył zatrąbić. Kobieta jednak też reaguje na sytuację, najpierw zatrzymując się, potem robiąc krok w tył.

- Ten film pokazuje, jak nie należy się zachowywać na drodze. Piesza popełniła przedszkolny błąd. Patrzymy zawsze w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo - mówi Piotr Szczepaniak z krotoszyńskiej policji.

Podkreśla, że do tragedii było naprawdę blisko. - Kierowca tira cudem zatrzymał pojazd i odbił w lewo - zauważa Szczepaniak. I dodaje: - Niestety, takich sytuacji na polskich drogach jest bardzo dużo. Dlatego właśnie publikujemy to nagranie, by zadziałać na wyobraźnię uczestników ruchu.