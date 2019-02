Nie ogłuszał karpi, tylko od razu je gilotynował. Chciał się poddać karze, prokurator odmówił

Video: tvn24

Jeszcze żywy karp

15.12| Jak święta to i żywy karp. To tradycja w imię której wiele tych ryb jest trzymanych w niegodziwych warunkach. W zatłoczonych basenach, bez wody albo w foliowych torebkach. Niektórych sprzedawcy nie zadają sobie nawet trudu, by ogłuszyć rybę zanim trafi na gilotynę. Fundacja VIVA apeluje: nie kupujmy żywych ryb.

