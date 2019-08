"Chcieliśmy by to miejsce było częścią naszego życia". Sesja ślubna na Pol’and’Rock Festivalu

Nie chcieli ślubnej sesji w dworku, na plaży ani na polu kukurydzy. Wybrali Kostrzyn nad Odrą i Pol’and’Rock Festival, na który przyjeżdżają od 6 lat. - Chcieliśmy, żeby to miejsce na zawsze było częścią naszego życia - mówią nowożeńcy.

Całą noc bawią się i śpiewają. Potem kilka godzin przerwy i kolejna porcja koncertów. Ale nie samą muzyką żyją uczestnicy Pol’and’Rock Festivalu.

W festiwalowym miasteczku reporterzy TVN24 wypatrzyli nowożeńców, którzy zdecydowali się na amatorską sesję zdjęciową właśnie w Kostrzynie nad Odrą.

- Wspólnie przyjeżdżamy tu już chyba szósty raz. Stwierdziliśmy, że oklepane sesje zdjęciowe nie są dla nas - powiedziała panna młoda

- Nie dla nas dworki. Tu się poznawaliśmy, przyjeżdżamy co roku i chcieliśmy, żeby to miejsce na zawsze już było częścią naszego życia. Do tego atmosfera tego miejsca jest tak pozytywna i niesamowita, że stwierdziliśmy, iż warto tu sobie zrobić pamiątkę - dodał pan młody.

Sesję nowożeńców uświetnił też jeden z festiwalowiczów, który spontanicznie zagrał dla nich słynny przebój Leonarda Cohena "Hallelujah". Para młoda zaczęła tańczyć, a otaczające ich grono osób śpiewać.

Największy festiwal

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Jego 25. edycja zaczęła się 1 sierpnia, a zakończy się 3 sierpnia.

Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

