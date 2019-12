Archeolodzy w klinice weterynaryjnej prześwietlili urny sprzed dwóch tysięcy lat

Video: tvn24

Tajemniczy tunel w Twierdzy Kostrzyn

22.09 | Nie wiadomo jaką ma długość i do czego służył, ale jedno jest pewne - tunel na terenie Twierdzy Kostrzyn nadaje się do kolejnych prac eksploracyjnych. Trzech pierwszych śmiałków weszło do tajemniczego podziemnego korytarza. Znaleziono tam przedmioty z XVII-XVIII wieku.

