Ponownie sprawdzali miejsce, w którym zginął postrzelony przez policjanta Adam C.

Łódzcy śledczy przyjechali w poniedziałek do Konina na uzupełniające oględziny miejsca, w którym policjant oddał śmiertelny strzał do 21-letniego Adama C.

Kim był zastrzelony przez policjanta 21-latek Kiedy zobaczył... czytaj dalej » Łódzka prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 21-letniego Adama C., który został śmiertelnie postrzelony przez policjanta. W Koninie zakończyły się zarządzone przez prokuratora uzupełniające oględziny miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w czwartek 14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli. Patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków. Wtedy najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Z relacji mieszkańców osiedla wynika, że padł jeden strzał. 21-latek został ranny.

Niestety, mimo udzielonej pomocy i wezwania karetki, mężczyzny nie udało się uratować.

Policjant użył broni, nie żyje 21-latek

21-latek śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Łódzka prokuratura: zapoznajemy się z aktami Prokuratura... czytaj dalej » W związku z tym zdarzeniem śledztwo - "dla transparentności" - prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi. Dotyczy nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci osoby.

- Prokurator zarządził na poniedziałek przeprowadzenie w Koninie uzupełniających oględzin miejsca zdarzenia - informował Krzysztof Bukowiecki, rzecznik łódzkiej prokuratury regionalnej.



Jak wyjaśnił, oględziny przeprowadzone zostały wraz z biegłymi różnych specjalności oraz funkcjonariuszami policji. - Jeszcze raz dokonywane były czynności oględzin miejsca zdarzenia tak, by ewentualnie - o ile nie zostały zabezpieczone wszystkie ślady - spróbować to uzupełnić - powiedział prokurator.

Zaznaczył, że to wszystko, co może na ten temat powiedzieć. Podkreślił, że postępowanie, które prowadzone jest "w sprawie", wciąż trwa. Prokurator gromadzi dowody i cały zebrany materiał dowodowy analizuje. Przesłuchiwani są świadkowie. Nadal nie chciał odpowiedzieć, czy był już przesłuchiwany policjant. Przyznał również, że nie ma jeszcze wiedzy na temat wyników przeprowadzonej powtórnej sekcji zwłok 21-latka.

